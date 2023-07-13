Движение автомобилей по оживленной улице в Металлургическом районе Челябинска ограничат

Движение по улице Богдана Хмельницкого в Челябинске частично ограничат.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по капитальному ремонту участка теплотрассы с 8 часов 14 июля вводится ограничение движения по крайней правой полосе от дома №38 до дома №40 по улице Богдана Хмельницкого.
Ограничения продлятся до 20 часов 24 июля.
Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Виктор Елисеев
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