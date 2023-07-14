14 июля ожидаются следующие события – Челябинск

14.06.2023, пятница
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10:00 Челябинск – Бесплатные занятия по скейтбордингу (парк «Металлург» им. О И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, скейтплощадка)
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11:00 Челябинск – Акция книгообмена-буккроссинга «Книжный переход» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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12:00 – 16:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Почитаем, поиграем, отдохнем» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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12:30 Челябинск – Литературно-познавательная программа «День огурца» (детская библиотека №19, ул. Зальцмана, 40)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция «На Южном Урале доступна региональная компенсация по льготной ипотеке для IT-специалистов» (пресс-центр ОТВ, площадь Революции, 4, четвертый этаж)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (парк «Металлург» им. О И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, ротонда у Дома-Аквариума)
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13:15 Челябинск – Онлайн пресс-конференция «Особенности противопожарного режима в Челябинской области в 2023 году» с участием и.о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерия Нигматуллина (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Литературный час «Солнечный писатель – Нодар Думбадзе» (детская библиотека №6 им. А.П. Гайдара, ул. Калинина, 32)
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15:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Громкие чтения «Классное внеклассное» для детей 7-10 лет (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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15:00 Челябинск – Квест «По следам Чуковского» (детская библиотека №13, шоссе Металлургов, 53а)
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16:00 Челябинск – Аниме-встреча «Ho-kago tea time»: обсуждаем любимые тайтлы, смотрим несколько серий «Милый дом Чи» и выбираем произведение для следующей встречи (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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17:00 Челябинск – Семейный баскетбольный турнир в формате 2×2 (взрослый + ребенок в каждой команде) (открытая площадка на Алом поле, Свердловский пр., 59)
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17:00 Челябинск – Библиосумерки (детская библиотека №11, Комсомольский пр., 53)
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18:20 Челябинск – Показ фильма режиссера Кодзи Фукады «Личная жизнь». Оригинальная звуковая дорожка (японский язык) с русскими субтитрами (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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21:00 Челябинск – Кинотеатр под открытым небом: демонстрация внеконкурсной программы «Лучшее за 10 лет» Фестиваля уличного кино (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у фонтана)
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21:30 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация кинофильма Карена Шахназарова «Город Зеро» (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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