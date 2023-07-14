Александр Егоров: Сдерживание тарифов могло бы привести к деградации общественного транспорта

С 15 июля в Челябинской агломерации меняются тарифы на городских и пригородных маршрутах общественного транспорта. разовый проезд на внутримуниципальных маршрутах по транспортной карте вместо 25 рублей будет стоить 28 рублей, по банковской карте – 29 рублей (сейчас – 26), за наличные – 35 рублей против 30. Льготникам придется отдать 14 рублей за поездку. Стоимость проездного вырастет с 1100 до 1200 рублей.

Проезд на пригородном маршруте с 15 июля обойдется в 35 рублей по транспортной карте (сейчас – 33) и в 40 рублей при оплате банковской картой или наличными (сейчас – 38 рублей).

Таким образом, для челябинцев, пользующихся транспортными картами, цена поездки по проездному вырастет на 9%, а для разовой поездки – на 12%, по банковской карте – 11,5%. Для тех же, кто будет платить наличкой – на 16,7%. При этом индекс потребительских цен в Челябинской области по итогам 2022 года вырос на 10,37%, стоимость услуг – на 14,39%. Получается, что, например, для тех, кто платит наличными, рост стоимости проезда превысит инфляцию. При этом для межмуниципальных маршрутов рост составит всего 5% – 6%.

«Новый День» попросил заместителя министра по дорожному хозяйству и транспорту Челябинской области Александра Егорова объяснить, с чем связан такой рост тарифов.

Александр Егоров:

Сравнивать стоимость повышения за один год бессмысленно, потому что тарифная сетка на общественный транспорт не индексируется каждый год, в отличие от ЖКХ. Поэтому транспортникам гораздо сложнее работать и обновлять подвижной состав.

Ситуация сдерживания роста тарифов как раз привела к тому, что трамваи и троллейбусы развалены полностью. Люди ездят на ржавых старых ПАЗиках, как на маршрутках, и ни у кого нет денег на обновление. Повторюсь: деградация челябинского транспорта произошла, в том числе, по причине длительного и некомпетентного сдерживания тарифов.

Что касается инфляции. По вашему запросу мы сделали дополнительный анализ с 2017 года, когда был установлен действующий тариф в 23 рубля. За прошедшие 6 лет инфляция составила 43%, а тариф мы поднимаем только на 22%.

Второй момент: стоимость автобусов.

Значит, давайте я вам точные цифры приведу, по какой цене автобусы покупались два года назад в рамках программы «Чистый воздух». Автобусы, использующие компримированный (сжатый) природный газ (КПГ) стоили 12 млн 386 тыс за штуку. Естественно, закупки техники проводились в рамках конкурентных процедур.

А сколько сейчас? Вот я как раз коммерческие предложения открыл – смотрел НЕФАЗ. Например, автобус большого класса, тоже на КПГ, стоит 18 млн 420 тыс.

РИА «Новый День»:

А мы сейчас какие покупаем?

Александр Егоров:

В муниципальном автобусном парке Челябинска три марки: Волгабас, ЛиАЗ и МАЗ. НЕФАЗ не покупали, но в целом они стоят примерно одинаково. Например, НЕФАЗ стоит 18 млн 420 тыс, а Волгабас с газовым двигателем – 18,1-18,6 млн рублей. Для Челябинска заказываем максимальную комплектацию: кондиционер, единые расцветка и ливрея, наши требования к поручням, к удобству маломобильных пассажиров, к системе «Говорящий город» и так далее. 19 млн выходит.

Ну, вот посчитайте: 12 млн и 19 млн. На 63% подорожание произошло за 2 года.

И на трамваи цена выросла аналогично: первые низкопольные трамваи мы покапали еще по 59 миллионов, а сейчас на рынке уже больше 85 миллионов. Получается рост почти на 56%. Поскольку в конкурсах участвует наш завод, находящийся на территории Челябинской области (Усть-Катавский вагоностроительный завод – прим. РИА «Новый День»), цена снижается. В итоге в этом году мы покупаем трамвай за 74 млн.

РИА «Новый День»:

А много купим в этом году?

Александр Егоров:

41 уже приехал, и вторая поставка ожидается 33. А при тех деньгах и при той выручке, которая была раньше, в принципе, невозможно было покупать новую технику.

РИА «Новый День»:

Сколько лет самым старым трамваям, выходящим на линию?

Александр Егоров:

Порядка 40 лет.

Иными словами, инфляция, которую многие журналисты считают, «размазана» по всем видам товаров. А есть конкретная группа, на которую санкции повлияли в значительной степени и полностью изменились цепочки поставок. Двигатели, коробки, транзисторы, кондиционеры – теперь невозможно все это иностранное покупать. Пришлось делать свое либо заказывать из Китая, что стало дороже.

И в этом тоже есть определенные проблемы как со сроками, так и со стоимостью.

РИА «Новый День»:

Сколько сейчас составляет обоснованный тариф?

Александр Егоров:

Обоснованный тариф всегда намного выше: сейчас 45 – 50 рублей. Разные перевозчики называют разные цифры: кто-то считает расходы на амортизацию подвижного состава, кто-то на ремонт путей. У кого-то пассажиропоток выше, у кого-то ниже. Есть более эффективные маршруты, кто-то работает на социальных маршрутах, где нет пассажиропотока. Средняя цифра по крупным городам страны на сегодняшний день – 50 рублей.

РИА «Новый День»:

А конкретно в Челябинске считали обоснованный тариф?

Александр Егоров:

Сумма примерно такая же, детально считали её по крупным предприятиям, но впрямую эти значения использовать нельзя. Почему? Потому что выручка всего предприятия состоит из двух частей: установленный тариф, то есть выручка, и доплата из регионального бюджета. Чем тариф выше, тем меньше нужна доплата из бюджета, чтобы предприятия могли обновляться.

Вот, соответственно, еще один момент: насколько подорожала стоимость проезда?

Например, стоимость проездного меняется с 1 тысячи 100 рублей до 1 тысячи 200 – это 9%. То есть меньше инфляции. Следующий тариф – это межмуниципальные пригородные перевозки: здесь подорожание на 2 рубля – это вообще 6%. То есть утверждать, что все подорожало выше инфляции, даже уже сейчас нельзя, потому что нужно смотреть средний тариф комплексно.

РИА «Новый День»:

Сколько человек в процентах от тех, что ездят в общественном транспорте ездит по проездному и насколько этот процент вырос?

Александр Егоров:

С 10 августа 2022 года, когда проездной подешевел с 1 тысячи 400 рублей до 1 тысячи 100 рублей, интенсивность использования проездных выросла в 20 раз. То есть, до этого их никто вообще не использовал, потому что они были фактически бесполезны. Выгодно было тем, кто совершал 56 поездок в месяц или больше 2 поездок в рабочий день. Плюс мы сделали очень удобную систему: раньше была отдельная пластиковая карта для проездного и отдельная для электронного кошелька, куда можно просто деньги положить. Вот с 10 августа прошлого года мы объединили эти функции, и теперь на следующий месяц можно класть 1 тысячу 100 рублей, и это будет автоматически зачисляться на проездной, а можно класть другую сумму и использовать карту, как кошелек.

Это стимулировало людей переходить на проездные, так как вложение окупается за 44 поездки в месяц (по 2 поездки в рабочий день). Следующий раз простимулирует, когда внедрим мобильное приложение. Виртуальная карта позволит вообще не задумываться, где и как ее пополнять, а через любое приложение мобильного банка положить туда сколько угодно денег и спокойно смотреть все свои транзакции по карте. Для этого нужно определить оператора. Да, данный процесс уже затянулся. Но мы надеемся, что в этом году вопрос все-таки решится окончательно.

«Новый День»:

Реформа длится уже полтора года. Насколько удалось увеличить пассажиропоток за это время?

Александр Егоров:

Это очень каверзный вопрос. Потому что пассажиропоток всегда плавает, перетекает из одной точки в другую. Если мы говорим о транспорте, работающем по регулируемому тарифу, то вопрос, откуда перетекает пассажиропоток? Из маршруток или автомобилей?

С автомобилей пока мало пересаживаться, потому что нет платной парковки. Вот когда появится платная парковка, мэр Наталья Котова анонсировала ее с августа этого года, тогда ситуация, конечно, в корне изменится.

А вот с маршруток пересадить получается. В 2022 году автобусные предприятия перевезли порядка 41 млн пассажиров, а до этого возили по 25 млн.

Трамвай начал расти. Переломный момент был год назад, когда он начал восстанавливаться, по сути, из полной деградации: начали ремонт путей делать, новые вагоны приехали. Пассажиропоток вырос на 1 млн – до 28 млн в год. И в текущем году ждем рост.

Текущий год вообще должен кардинально все изменить, так как таких объемов ремонта никогда не было. Другие города России нам очень сильно завидуют, потому что у них по 2, по 3 км в год ремонтируют, а у нас в этом сезоне – 15 км.

Плюс, мы запустили 20 новых автобусных маршрутов по регулируемому тарифу. До этого их просто не было. Когда мы только начинали реформу, было 100 автобусов на весь город. Сейчас уже 300 автобусов, и скоро будет 400. И ни в одном городе, кроме Москвы и Петербурга, нет столько новых трамваев, как у нас.

Так что, в целом, пассажиропоток удалось значительно увеличить.

Челябинск, Оксана Азарова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»