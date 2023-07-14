Южный Урал затягивает удушливым дымом. Чиновники кивают на пожары

Челябинскую область затянуло дымом от природных пожаров в соседнем регионе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, утром сегодня, 14 июля, в столице Южного Урала и некоторых городах области ощущается запах гари.

«Это связано с сильнейшими пожарами в Свердловской области, на территории которой введен режим ЧС, – заявили в ведомстве, предупредив: – В отдельных районах Челябинска может наблюдаться дымка».

Действительно, по словам жителей Челябинска и Копейска, над некоторыми районами повисла достаточно плотная завеса дыма.

По информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха, по состоянию на 8 часов 14 июля на постах и станциях территориальной системы наблюдения фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 ПДК, что также характерно в случае горения зеленых насаждений.

В Челябинске наблюдается устойчивый рост концентраций взвешенных веществ в атмосферном воздухе, но при этом концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений атмосферного воздуха не зафиксировано, отмечают чиновники.

Южноуральцам рекомендуют не открывать окна и не проветривать помещения, сократить пребывание на улице до минимума, употреблять больше воды, а также проводить влажную уборку помещений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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