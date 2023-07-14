В Челябинской области собака напала на школьницу

На улице Троицка безнадзорный пес набросился на 11-летнюю девочку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на днях в Троицке.

Неожиданно собака набросилась на проходившую по улице девочку. К счастью, рядом оказались люди. Прохожим удалось отбить ребенка, но животное успело укусить девочку. Школьницу передали экипажу скорой медицинской помощи, в больнице ей назначили амбулаторное лечение.

Напавшее на ребенка животное уже нашли, пишет «Агентство чрезвычайных новостей», и доставили в ветклинику для обследования. Вполне вероятно, что собака не является бездомной: у нее на шее есть ошейник. В настоящее время полиция ищет хозяина пса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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