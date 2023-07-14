«Бонус от банка» обошелся озерчанке в 100 с лишним тысяч рублей

В Озерске мошенник опустошил счета доверчивой жительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жертвой афериста стала 54-летняя жительница Озерска.

Обратившись в полицейское управление ЗАТО, женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником кредитной организации. По его словам, для нее были положены бонусы за сотрудничество, так как она является их давним клиентом. Поддавшись уговорам звонившего, озерчанка согласилась получить обещанное вознаграждение и сообщила все коды из смс-сообщений.

В ходе разговора собеседник также предложил перевести бонусы на карты других банков. Он постоянно отвлекал женщину от приходящих сообщений, заверяя, что все необходимые операции выполняются им.

В результате с одной карты озерчанки похитили почти 44 тысячи рублей, а с другой – кредитной – карты провели порядка 20 переводов на сумму более 70 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 114 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

️Полиция в очередной раз призывает южноуральцев к бдительности. «Чтобы ваши финансы не пострадали от подобной схемы, никогда не сообщайте никому реквизиты карты, включая срок действия и три цифры с ее оборота, или проверочные коды из уведомлений, – подчеркивают правоохранители. – Если вы получили заманчивое предложение поучаствовать в выгодной акции или сообщение о выигрыше или выплатах, обязательно перепроверьте информацию на официальном сайте организатора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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