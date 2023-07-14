Власти Южного Урала получат 1,2 миллиарда на обновление общественного транспорта

Деньги разделят между 21 муниципалитетом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, на заседании штаба с регионами, который провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, Южному Уралу одобрили заявку на обновление автобусных парков.

На 1,2 миллиарда рублей, выделенных в рамках специального казначейского кредита, будут закуплены автобусы разной вместимости для 21 муниципалитета Челябинской области (Верхний Уфалей, Златоуст, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Аргаяшский, Ашинский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Каслинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Пластовский, Троицкий, Увельский районы).

На эти средства для городов и районов области планируется закупить 121 автобус, в том числе 15 автобусов большого класса, 41 – среднего класса и 65 единиц малого класса.

Согласно техзаданию, все автобусы должны быть оснащены маршрутоуказателями, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения и граждан с ограниченными возможностями здоровья, кондиционерами, системой «ГЛОНАСС», тахографами, системами видеонаблюдения и безналичной оплаты проезда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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