В центре Челябинска предложили организовать одностороннее движение

Мэрия предложила челябинцам решить, что делать с дублером проспекта Ленина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, стартовал опрос, посвященный будущему дублера центральной улицы города – дороги между основной магистралью проспекта Ленина и студгородком на участке от улицы Энтузиастов до Лесопарковой.

«Сейчас движение машин на дублере проспекта Ленина двухстороннее, – напомнили в городской администрации. – Предлагается на этом участке сделать одностороннее движение по направлению от Лесопарковой до Энтузиастов либо оставить все как есть, но установить знаки «Остановка запрещена». Как будет лучше?"

Пройти опрос можно на сайте Госуслуг. Высказать свое мнение следует до 17 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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