Северо-запад Челябинска в выходные останется без трамваев

Временно закрывается движение трамваев на северо-запад Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 22 часов 14 июля до 5 утра 17 июля в связи текущим ремонтом по замене рельсошпальной решетки и дорожного полотна перекрестка проспекта Победы и улицы Краснознаменной будет закрыто движение трамваев по проспекту Победы.

Жителям Курчатовского и Калининского районов, а также их гостям на время ограничений рекомендуют воспользоваться автобусами №№ 8, 9, 18, 31, 34, 45, 71, а также троллейбусами №№ 12 и 14.

Для экономии можно использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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