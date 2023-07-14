Трое южноуральцев ответят в суде за незаконный вывод за рубеж валюты на 19 миллионов рублей

Дело предпринимателей, переправлявших валюту за рубеж, дошло до суда в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Челябинске следствие завершило расследование дела о незаконных валютных операциях на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также о незаконном образовании юридического лица.

В ходе следствия установлено, что с февраля 2020 по апрель 2021 года двое мужчин и женщина открывали валютные расчетные счета на подконтрольные им юридические лица, обеспечивая наличие на них средств. Эти деньги, на основании предоставленных в банки Челябинска ложных сведений о международных договорах, предполагавших поставку товара (в основном, запчастей и деталей для различной техники) на территорию России из-за границы, они перечисляли на счет иностранной компании. Операция проводилась в евро.

При этом товар на территорию России не поставлялся, а деньги незаконно выводились за пределы Российской Федерации.

Всего было выведено иностранной валюты в российском эквиваленте свыше 19 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд Советского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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