Главу Катав-Ивановского района выпустили из-под ареста

Высокопоставленному южноуральскому чиновнику изменили меру пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Центральный районный суд Челябинска принял решение смягчить меру пресечения главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу.

Напомним, чиновника обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в период с июля 2019 по январь 2021 года занимавшийся тогда адвокатской деятельностью южноуралец похитил более 4,4 миллиона рублей, принадлежащие коммерческой организации, интересы которой он представлял. Эту сумму он не внес в конкурсную массу проходящей через банкротство фирмы после реализации векселя.

В начале апреля Шимановича задержали. Суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест. При этом чиновник продолжил руководить муниципалитетом.

Сегодня, 14 июля, судья заменил домашний арест на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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