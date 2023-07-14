Главу Катав-Ивановского района выпустили из-под ареста

Высокопоставленному южноуральскому чиновнику изменили меру пресечения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Центральный районный суд Челябинска принял решение смягчить меру пресечения главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу.
Напомним, чиновника обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в период с июля 2019 по январь 2021 года занимавшийся тогда адвокатской деятельностью южноуралец похитил более 4,4 миллиона рублей, принадлежащие коммерческой организации, интересы которой он представлял. Эту сумму он не внес в конкурсную массу проходящей через банкротство фирмы после реализации векселя.
В начале апреля Шимановича задержали. Суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест. При этом чиновник продолжил руководить муниципалитетом.
Сегодня, 14 июля, судья заменил домашний арест на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.
Челябинск, Виктор Елисеев
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