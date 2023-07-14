В южноуральском ЗАТО мужчина открыл стрельбу по школьникам

В Челябинской области мужчина в магазине открыл стрельбу по детям.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в магазине одной из федеральных сетей в четверг, 13 июля.
Между двумя школьниками и немолодым мужчиной вспыхнул конфликт, во время которого он выхватил оружие и открыл стрельбу. Подросткам понадобилась медицинская помощь, их отправили на амбулаторное лечение.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, сегодня, 14 июля, озерчанина задержали. Им оказался 53-летний ранее судимый местный житель. У него дома изъяли и направили на экспертизу аэрозольный пистолет. Лицензии на это оружие не требуется.
По словам южноуральца, конфликт начался из-за того, что школьники смеялись над ним.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Челябинск, Виктор Елисеев
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