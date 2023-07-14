В Магнитогорске закрыли на два месяца кафе с сальмонеллой в продукции

Санитарные врачи заявили о локализации очага сальмонеллеза.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в ходе эпидемиологического расследования вспышки сальмонеллеза в Магнитке установлено, что всего от посещения кафе «Хорошее место» пострадало 36 человек, включая 8 детей.

«Все случаи заражения имеют общий неустановленный источник и вызваны возбудителем Salmonellaenterica группы С2, которая была выделена методом ПЦР и бактериологическим методом от заболевших, сотрудников и из пищевой продукции. Предполагаемый фактор передачи – готовая кулинарная продукция (шаурма и салаты)", – уточнили представители ведомства. В ходе расследования у 3 сотрудников выявлен возбудитель сальмонеллеза.

По результатам проверок управления Роспотребнадзора, выявивших грубые нарушения санитарных норм, деятельность кафе приостановлена по решению Ленинского районного суда Магнитогорска на 60 суток.

Напомним, в начале июля несколько десятков жителей города, в том числе детей, госпитализировали с признаками отравления. Все они посещали перед этим кафе быстрого питания «Хорошее место». Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, персонал кафе отстранили от работы, а само предприятие закрыли – поначалу под предлогом проведения заключительной дезинфекции.

После инцидента возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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