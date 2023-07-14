Южный Урал будет задыхаться от смога все выходные. К воскресенью возможно ухудшение

Дым от пожаров в Свердловской области не даст покоя южноуральцам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, влияние пожаров в Свердловской области на состояние атмосферного воздуха в регионе может продолжаться в течение ближайших нескольких дней.

Ночью в воскресенье, 16 июля, в Челябинске ожидается инверсия, которая может способствовать дополнительному накоплению примесей в приземном слое воздуха. При этом прогнозируемые в области в течение ближайших дней осадки могут снизить концентрации примесей в воздухе.

В министерстве экологии региона утверждают, что промышленные предприятия продолжают выполнять меры по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, приостановив часть производственных процессов, а само ведомство продолжает круглосуточную работу по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, контрольно-надзорными органами.

Напомним, сильный смог начался в Челябинске и ряде других городов и районов Южного Урала утром пятницы, 14 июля. По словам южноуральцев, буквально за считанные минуты небо окутала дымка, а в воздухе появился устойчивый запах гари.

В минэкологии области связали ухудшение качества воздуха с продолжающимися в Свердловской области лесными пожарами. Ведомство обратилось к промышленным компаниям с заявлением о необходимости снизить выбросы в атмосферный воздух на 20-40%, а также усилить полив территории предприятий и прилегающих территории.

Челябинск, Виктор Елисеев

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