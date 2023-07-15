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Суббота, 15 июля 2023, 04:19 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

15 – 17 июля ожидаются следующие события – Челябинск

15.06.2023, суббота

  • 11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 14:30 Челябинск – Показ документального фильма Венсена Мюнье и Мари Амиге «В поисках снежного барса». Фильм на французском языке с русскими субтитрами (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

  • 15:00 Челябинск – Встреча с редактором челябинской «Комсомолки» Ириной Фадюшиной (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, выставочный зал)

  • 15:00 Челябинск – «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

  • 16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

  • 16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Экопарк, ул. Молдавская, 10/1)

  • 16:20 Челябинск – Показ документального фильма Рона Чэпмена «Revival 69: Возвращение легенды». Оригинальная звуковая дорожка (английский язык) с русскими субтитрами (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

  • 19:00 Челябинск – Прямая трансляция суперкубка России «Зенит» – ЦСКА (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская ,136, фуд-корт)

  • 19:00 Челябинск – КиноЛето: демонстрация кинофильма Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, главная сцена)

  • 22:00 Челябинск – Кинотеатр под открытым небом: демонстрация кинофильма Карена Шахназарова «Мы из джаза» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

16.06.2023, воскресенье

  • 13:00 Челябинск – Встреча «Уютного исторического клуба»: «От старославянского до пушкинского – как создавался «великий и могучий» русский язык» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, Пушкинский зал)

  • 13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у летнего театра)

  • 14:00 Челябинск – Мероприятие «Читаем и играем»: игра, викторина, инсценировки по сказкам В.Г. Сутеева (сквер около ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

  • 14:30 Челябинск – Показ документального фильма Рона Чэпмена «Revival 69: Возвращение легенды». Оригинальная звуковая дорожка (английский язык) с русскими субтитрами (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

  • 16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

  • 16:20 Челябинск – Показ документального фильма Венсена Мюнье и Мари Амиге «В поисках снежного барса». Фильм на французском языке с русскими субтитрами (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

  • 17:00 Челябинск – Первый матч нового сезона ФНЛ-2: ФК «Челябинск» – «Амкар» (Пермь) (стадион «Центральный», ул. Коммуны, 98)

17.07.2023, понедельник

  • 10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

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