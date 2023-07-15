На Урале турист погиб на зиплайне

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели человека на зиплайне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 14 июля в Саткинском районе на в экстрим-парке Grifon Айских притесах. Мужчина в конце скоростного спуска ударился о лестницу и получил смертельные травмы.

«Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), –сообщили в СУ СК РФ по Челябинской области. – Проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего. Устанавливаются виновные лица, в обязанности которых входит организация безопасного прохождения аттракциона».

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»