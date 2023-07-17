Водителя грузовика, снесшего пять автомобилей на трассе М5, отправили в колонию

Водителя грузовика, смявшего пять автомобилей на трассе М5, отправили в колонию.

ДТП произошло днем 16 июня 2020 года на 1648-м километре трассы М-5 – на участке через реку Сильга, где в это время велись ремонтные работы. Самосвал, груженый щебнем, снес двигавшихся в попутном направлении автомобили «Лада Гранта», ВАЗ-2114, Audi-Q7, Renault Sandero и грузовик Hino.

Два человека погибли, семь получили ранения.

В происшествии обвинили 36-летнего водителя грузовика. Мужчина вину отрицал, указывая, что отказали все тормозные системы автомобиля, поэтому технической возможности остановиться у него не было.

Тем не менее, Катав-Ивановский городской суд признал его виновным, приговорив к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и последующим лишением права управлять транспортными средствами на два года.

Челябинский областной суд с учетом позиции гособвинителя апелляционную жалобу оставил без удовлетворения.

Приговор вступил в силу, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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