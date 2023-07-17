На Тургояке продолжаются поиски женщины, пропавшей неделю назад

На озере Тургояк продолжаются поиски женщины, пропавшей 10 июля.

Как уже сообщал «Новый День» , 40-летняя женщина взяла на прокат катамаран одной из местных баз отдыха и под присмотром близких каталась по озеру на небольшом удалении от берега.

Что случилось во время этой прогулки, не известно. Очевидцев произошедшего на катамаране нет. Но через несколько минут родственники с берега обнаружили, что катамаран пуст.

Начав поиск самостоятельно, родные не смогли обнаружить пропавшую ни на катамаране, ни среди купавшихся на озере, ни среди отдыхающих на берегу. За помощью обратились по телефону 112.

Со слов близких, спасательный жилет перед выходом на воду женщина не надевала, катамаран нашли в 40 метрах от берега, снять координаты места происшествия родственники не смогли.

Спасатели ведут поиски несколькими группами: водолазы обследуют дно в одних местах, в других это делают с лодок при помощи «кошек» и комплекта №1. Береговую линию проверяют и с воды, и с суши, и с воздуха при помощи квадрокоптера.

Всего в поисках участвуют 15 человек.

Миасс, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»