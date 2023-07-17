Число пожаров на Южном Урале выросло в полтора раза

Больше ста южноуральцев погибли в огне в 2023 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Противопожарной службы Челябинской области, за 6 месяцев 2023 года в регионе произошло 7 тысяч 339 пожаров – на 45% больше, чем год назад. Ежедневно в среднем происходил 41 пожар.

От дыма и огня погибли 104 человека, в том числе один ребенок. Это на 11 человек или 12% больше, чем за январь-июнь 2022 года. Среди погибших – 39 пенсионеров, 7 инвалидов и 32 безработных. 61 человек (или 59%) находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не смогли спастись.

Еще 116 жителей области, среди них 8 детей, получили травмы различной степени тяжести – число пострадавших выросло на 21 человека или 22%.

Чаще всего возгорания происходили на открытых территориях (72%, 5 погибших, 12 пострадавших) и в жилом секторе (22%, 96 погибших, 95 травмированных).

Основными причинами пожаров с гибелью людей стали: неосторожное обращение с огнем (78% от общего числа пожаров, погибли 58 человек, травмированы 48); нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (13%, погиб 31 человек, пострадали 37); нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей (4%, погибли 11 человек, травмированы 12).

Спасены на пожарах 193 человека, эвакуированы 676 жителей области.

Подразделениями ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области» за этот период потушено 2 тысячи 720 пожаров, в том числе 1 тысяча 232 ландшафтных и 124 лесных. Спасены и эвакуированы из опасной зоны 164 жителя области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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