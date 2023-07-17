В Челябинской области ротвейлер набросился на двухлетнюю девочку

Бойцовская собака напала на двухлетнего ребенка в Златоусте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Информационного центра СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту причинения ротвейлером травм двухлетней девочке.

Инцидент произошел в Златоусте. «Вольер, в котором находилась эта и еще 17 собак различных пород, должным образом не огорожен, в результате чего животному удалось через решетку напасть на подошедшего к ней ребенка. Потерпевшая с многочисленными укусами и переломами руки госпитализирована», – уточнили представители СКР.

В следственном управлении СКР по Челябинской области организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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