В Челябинске директора школы наказали за жалобу на ученика, отправленную на работу его матери-чиновницы

Руководителя челябинской школы привлекли к административной ответственности за распространение персональных данных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провело проверку по обращению законного представителя учащегося одной из школ.

В ходе проверки выяснилось, что директор образовательного учреждения направил по месту работы матери ученика шестого класса – сотрудницы одного из министерств региона – письмо, так как молодой человек систематически нарушает дисциплину и портит школьное имущество. В обращении приводились сведения о личной жизни семьи, дате рождения ребенка, адресе его проживания, в том числе о том, что мальчик состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних органа внутренних дел и внутришкольном учете.

Причем все эти сведения были переданы работодателю без согласия матери школьника на обработку ее персональных данных и персональных данных ребенка, заявили в прокуратуре.

На основании постановления прокурора мировой судья привлек директора образовательного учреждения к административной ответственности за обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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