В популярном парке Челябинска засохли почти 200 деревьев

Власти и общественники заявили о гибели деревьев в парке «Плодушка».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в парке «Плодушка» и Семейном сквере, расположенных в Ленинском районе Челябинска, засохли почти все высаженные в прошлом году деревья.

Внимание на это обратили утром сегодня, 17 июля, экоактивисты. Позднее глава Ленинского района Александр Орел подтвердил подозрения горожан в сообщении, опубликованном на его официальной странице в социальных сетях.

«Осенью прошлого года на территории парка «Плодушка» и Семейного сквера подрядчиком предприятия «Челябстройзаказчик» была проведена компенсационная посадка 213 саженцев липы, – рассказал чиновник. – К сожалению, использование некачественного посадочного материала, нарушение технологии и отсутствие ухода со стороны подрядчика привело к тому, что значительная часть деревьев не прижилась».

По словам главы района, в начале июля провели комплексное обследование всех деревьев с участием специалистов управления экологии, административно-технической инспекции, представителей заказчика и подрядчика.

Оно показало, что прижилось только 35 деревьев. Остальные – будут заменены.

Работы будут произведены осенью текущего года и приняты после того, как все деревья приживутся, заверили в администрации района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»