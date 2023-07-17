Директор челябинского Камерного театра ушел в отставку

Илья Коломейский покидает пост директора Камерного театра в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Камерного театра Челябинска, сегодня, 17 июля, последний день работы Ильи Коломейского в качестве руководителя коллектива.

Коломейский возглавлял театр на протяжении девяти лет, с мая 2014 года. За это время был проведен ремонт здания, успешно прошло техническое переоснащение, активно заработала театральная галерея, в которой проходили самые разнообразные мероприятия – от кукольной выставки до пластических перформансов.

На сегодня Камерный театр имеет в своем активе сразу два фестиваля: «Камерата» и «Камерный beat». Оживилась гастрольная и благотворительная деятельность.

«Главное – создан «задел» на дальнейшее развитие театра. Это и проектирование для капитального ремонта театра, сохранение и развитие самого ценного в театре – его служителей. Спасибо Виктории Николаевне Мещаниновой (главный режиссер Камерного. – НД) за «билет» и всем «сокамерникам» за этот путь и за рост, полученный во время службы», – подвел итог своей работы Илья Коломейский.

Возглавит Камерный театр телеведущий Павел Михайлов. Почти 20 лет г-н Михайлов работает в качестве ведущего на телеканале ОТВ. Однако начинал свою карьеру он в качестве актера Челябинского государственного молодежного театра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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