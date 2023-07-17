В Челябинске задержали онлайн-продавца с контрафактными сигаретами на 2 миллиона рублей

Полицейские южноуральского полицейского главка изъяли немаркированную табачную продукцию стоимостью более 2 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция задержала 47-летнего ранее неоднократно судимого челябинца, организовавшего продажу немаркированных сигарет через Интернет.

В арендованном гаражном боксе на территории Курчатовского района Челябинска у мужчины обнаружили 17 тысяч 190 пачек сигарет на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

Следствием возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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