Власти Челябинска назвали улицы, которые лучше объезжать в ливень

Челябинцам рассказали, куда лучше не соваться во время ливня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска, МБУ «ЭВИС» составило перечень подтапливаемых участков во время сильных ливней в городе.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ближайшие три дня в Челябинске ожидаются дожди. В связи с этим глава города Наталья Котова поручила опубликовать список мест, где наблюдаются подтопления во время ливней. По словам чиновницы, это необходимо для жителей Челябинска – «чтобы были максимально удалены от этих мест, не находились там во время осадков на этой неделе».

В перечень вошли около четырех десятков адресов:

️Центральный район: ул. Рабоче-Колхозная; ул. Степная (Шершни); ул. Смирных; ул. Труда (в районе областного суда);

Советский район: ул. Плужная; ул. Федорова; ул. Карпинского; ул. Салтыкова; Троицкий тракт; ул. Дмитрия Неаполитанова; ул. Мебельная; ул. Яблочкина;

Курчатовский район: ул. Электродная; ул. Островского; ул. Индивидуальная; ул. Профессора Благих; ул. Городская; ул. Брянская; ул. Рабоче-Крестьянская; ул. Березовая; ул. Бурденюка; ул. Ирбитская 2-я;

️Калининский район: ул. Верхоянская; ул. Ворошилова; ул. Ферросплавная; ул. Валдайская; ул. Университетская Набережная;

Металлургический район: ул. Кавказская; ул. Прокатная; ул. 32-й Годовщины Октября; перекресток ул. Сталеваров – ул. 60-летия Октября;

Тракторозаводский район: ул. Волочаевская; ул. Линейная; ул. Героев Танкограда от проспекта Победы до ул. Северный Луч; ул. Механическая от ул. Героев Танкограда до ул. Валдайской; ул. Танкистов; перекресток ул. 3-я Арзамасская – ул. Лобачевского; ул. Салютная; ул. Хохрякова;

Ленинский район: переулок Кондукторский; ул. Новороссийская (трамвайное кольцо, стадион «Сигнал»); ул. Чистопольская; перекресток а/д Меридиан- ул. Новороссийская; ул. Трубников; ул. 5-я Электровозная; ул. Рождественского (под путепроводом).

«Ежедневно силами МБУ «ЭВИС» проводятся работы по очистке ливневых канализаций во всех районах города Челябинска», – заверили в комитете дорожного хозяйства областного центра. Но все-таки попросили водителей в сильный дождь выбирать альтернативные пути объезда.

Для оперативного реагирования на подтопления улично-дорожной сети можно обращаться в оперативно-диспетчерский отдел МБУ «ЭВИС» по телефону: 8 (351) 727-46-26.

Челябинск, Виктор Елисеев

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