«Мечел» обязали выплатить Газпромбанку более 244 млн долларов

Арбитражный суд Москвы взыскал с «Мечела» и ЧМК более 244 млн долларов по иску Газпромбанка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2010 году ПАО «Мечел» взяло кредит в размере 155 млн долларов у французского финансового конгломерата BNP Paribas для строительства на Челябинском металлургическом комбинате универсального рельсобалочного стана, проценты по кредиту составляли чуть более 89 млн долларов. Стан запустили в июле 2013 года.

А в апреле текущего года Газпромбанк потребовал, чтобы «Мечел» вернул ему 244 млн долларов. Истец заявил, что именно он финансировал BNP Paribas в этой сделке, а тот уже, в свою очередь, кредитовал металлургов. По версии истца, с 2010 по 2013 год было выдано 30 траншей на общую сумму 182 млн долларов, «Мечел» должен был вернуть их до 2019 года, но не сделал этого.

Ответчик в суде заявил, что компания имеет отношения только с BNP Paribas, «Газпромбанк» парировал тем, что в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому долги гасятся напрямую российскому бенефициару, минуя банки недружественных государств.

В итоге сегодня Арбитражный суд Москвы признал «Мечел» прямым должником «Газпромбанка» и обязал выплатить требуемую сумму.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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