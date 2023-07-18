18 июля ожидаются следующие события – Челябинск

18.06.2023, вторник
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10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная пешим экскурсиям в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная прибытию в Свято-Симеоновский собор ковчега с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской (пресс-центр «КП-Челябинск», ул. Красная 4, 6-й этаж)
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14:00 Челябинск – Прибытие передвижной выставки, посвященной 80-летию победы в Сталинградской битве (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)
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15:00 – 19:00 – Фестиваль дружбы народов и творчества «ЮГ»: выставка-ярмарка, квест, лекторий, музыка, премьера короткометражного документального фильма «Имена Южного Урала» (Центр межкультурных коммуникаций, ул. Цвиллинга, 61)
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