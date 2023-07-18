Лесовоз оставил два села в Челябинской области без газоснабжения

В Карталинском и Нагайбакском районах отключено газоснабжение в двух населенных пунктах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Карталинского района, инцидент произошел в понедельник, 17 июля, в поселке Джабык.

«В 18:21 на пульт диспетчера ЕДДС Карталинского района поступило сообщение от очевидца, что между поселками Запасное и Джабык водитель лесовоза повредил стойку газопровода. В результате произошла частичная разгерметизация газопровода», – рассказали чиновники.

В район происшествия были направлены силы и средства 9 отряда МЧС, ПЧ-267 поселка Еленинки, отдела ГИБДД, филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Локомотивном городском округе.

В настоящее время без газоснабжения остаются часть жителей поселка Джабык Карталинского района и поселка Париж Нагайбакского района – всего более 600 домохозяйств.

Аварийно-восстановительные работы проходят сегодня, 18 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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