Пожилая челябинка увязла в болоте на окраине города

В Челябинске пенсионерка провалилась в болото.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, инцидент произошел сегодня, 18 июля, в Ленинском районе города.

В 7:30 в ЕДДС-112 позвонил рыбак. Мужчина сообщил, что на озере Смолино (вблизи дома №103 по улице Новороссийской) женщину по горло затянула болотная топь, и самостоятельно выбраться оттуда она не может.

На место прибыли спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах города. Они с помощью лодки эвакуировали 74-летнюю пенсионерку на берег, накрыли спасательным одеялом и контролировали ее состояние до прибытия скорой.

Обессиленная женщина не могла объяснить, как попала в трясину. Ее госпитализировали в одну из городских больниц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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