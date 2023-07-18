В «Единой России» назвали кандидата на пост спикера Заксобрания Челябинской области

Партия большинства определилась с кандидатом на пост председателя южноуральского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 18 июля, делегаты XXXVIII конференции регионального отделения партии «Единая Россия» избрали тайным голосованием своего претендента на пост спикера Законодательного собрания Челябинской области. Им стал один из и.о. председателя регионального парламента Олег Гербер.

Голосовавшим предложили выбор между Гербером и ректором Челябинского государственного университета Сергеем Таскаевым. Подавляющее большинство голосов получил первый.

Напомним, Гербер приехал в Челябинскую область в 2019 году по приглашению губернатора Алексея Текслера. На выборах в региональный парламент в сентябре 2020 года пытался пройти по партийному списку, возглавив региональную группу в Коркинском районе. Но там «Единая Россия» набрала менее 40% голосов, что не позволило Герберу получить мандат.

Тем не менее, без депутатского кресла он не остался: уже в октябре 2020 года главный врач областной клинической больницы Дмитрий Альтман передал ему свой мандат. А еще через год – в декабре 2021 года, когда кресло председателя ЗСЧО занял Александр Лазарев, Гербер стал вице-спикером.

Но карьера Лазарева в качестве руководителя парламента не задалась. Не сумев найти общий язык с большинством парламентариев, Александр Лазарев 15 июня текущего года сложил с себя полномочия председателя законодательного собрания и отказался от депутатского мандата, перейдя на должность заместителя губернатора Челябинской области.

Новым спикером должен был стать Олег Гербер. Однако путь его к председательскому креслу оказался несколько более тернист, чем ожидалось. Герберу даже пришлось поделить статус и.о. спикера заксобрания с Павлом Киселевым (это был первый случай в истории, когда у южноуральского парламента оказалось сразу два и.о. председателя).

Но сегодняшнее голосование, по сути, означает назначение Олега Гербера руководителем законодательного собрания, так как «Единая Россия» владеет большинством мандатов в южноуральском парламенте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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