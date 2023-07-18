В Магнитогорске вынесли приговор хулигану, избившему незнакомого подростка за отказ снять очки

Житель Магнитогорска осужден за причинение подростку телесных повреждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Магнитогорска признал 21-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений.

В июле прошлого года нетрезвый молодой человек привязался на улице к ранее незнакомому 17-летнему подростку. Магнитогорец настойчиво требовал, чтобы юноша снял очки. Когда же тот отказался, трижды ударил парня кулаком в лицо. Очки разбились, и подросток получил проникающее ранение левого глаза.

Южноуралец вину признал, возместил затраты на лечение, выплатив 35 тысяч рублей.

Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев, с возложением предусмотренных уголовным законом обязанностей.

Также удовлетворены исковые требования потерпевшего о компенсации морального вреда, с осужденного взыскано 900 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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