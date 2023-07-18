В России подорожают соки и газировка

Крупные производители безалкогольных напитков заявили о повышении отпускных цен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу три крупных производителя газированной воды и соков предупредили ритейлеров о намерении уже в августе текущего года повысить цены. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

Так, компания PepsiCo («Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7) намерена увеличить стоимость соков и других напитков на 19,2-21,3%. «Сады Придонья» планируют повышение на 10%. МПБК «Очаково» (CoolCola, Street, Fancy) также хочет приподнять ценник на 10%.

Еще один крупный игрок рынка безалкогольных напитков – «Мултон Партнерс» (российское подразделение Coca-Cola HBC, бренды «Добрый», Rich, «Моя семья», Burn, Black Monster и BonaAqua) – пока держит драматическую паузу.

Среди причин индексации производители называют ослабление рубля и рост затрат на логистику и упаковку. Кроме того, не все еще успели «заложить» в стоимость начавший действовать в этом году акциз на сахар, под действие которого попали сладкие газированные напитки.

Впрочем, авторы каналы сомневаются, что компании решатся на одномоментное увеличение отпускных цен сразу на 10-20%. Скорее, предупреждение о росте стоимости сделали «на всякий случай».

Если же повышение, действительно, произойдет, то оно будет проходить плавно. Кроме того, его, вероятно, смягчат с помощью промо-акций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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