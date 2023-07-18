В Челябинской области южноуралец разбил голову шестимесячной дочери во время семейной ссоры

Во время пьяной ссоры житель Южного Урала разбил голову дочери-младенцу.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные в квартире многоквартирного дома в Карталах.

Во время пьяных посиделок между супругами вспыхнула ссора. От словесной баталии они быстро перешли к рукоприкладству. В какой-то момент 29-летний мужчина попытался ударить свою жену. Но удар пришелся в голову их шестимесячной дочери, которую женщина держала на руках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. С учетом обстоятельств произошедшего уголовное дело передано для дальнейшего расследования из полиции в Следственный комитет.

Ребенку в лечебном учреждении оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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