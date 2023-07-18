Банк России выпустил монету, посвященную Виктору Цою

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя».

Как сообщили РИА «Новый День» в ЦБ РФ, монета с каталожным номером 5111-0486 вышла в обращение сегодня, 18 июля. Номинал 3 рубля, тираж 5 тысяч экземпляров. Масса драгоценного металла в чистоте (в одном экземпляре) – 31,1 грамма, проба сплава – 925.

«Монета имеет форму круга диаметром 39 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант, – рассказали в пресс-службе Центробанка. – На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени; слева по окружности – рельефная надпись: «ВИКТОР ЦОЙ», внизу в две строки – даты жизни: «1962» и «1990».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений».

В соцсетях Центробанка монету критикуют: «Не могли более узнаваемый образ выбрать? Отвратительный рельеф…» «Совсем мимо, не похож от слова совсем…»

Москва, Игорь Юров

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