Пенсионерка умерла на остановке в пригороде Челябинска

Пожилая женщина скончалась на остановке общественного транспорта в Копейске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Копейске – городе-спутнике Челябинска, на проспекте Победы.
По словам горожан, пожилой женщине стало плохо, когда она ехала в автобусе. Копейчанка решила выйти на свежий воздух, но когда она покинула салон, то упала, изо рта и носа у нее пошла кровь.
Водитель автобуса бросился на помощь пенсионерке. Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина вызвал скорую медицинскую помощь и остался с женщиной. Однако спасти копейчанку не удалось. Прибывшие по вызову медики констатировали ее смерть.
Челябинск, Виктор Елисеев
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