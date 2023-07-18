Пенсионерка умерла на остановке в пригороде Челябинска

Пожилая женщина скончалась на остановке общественного транспорта в Копейске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Копейске – городе-спутнике Челябинска, на проспекте Победы.

По словам горожан, пожилой женщине стало плохо, когда она ехала в автобусе. Копейчанка решила выйти на свежий воздух, но когда она покинула салон, то упала, изо рта и носа у нее пошла кровь.

Водитель автобуса бросился на помощь пенсионерке. Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина вызвал скорую медицинскую помощь и остался с женщиной. Однако спасти копейчанку не удалось. Прибывшие по вызову медики констатировали ее смерть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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