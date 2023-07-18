В Челябинской области полностью блокировано движение автомобилей на участке М5

На одном из южноуральских участков трассы М5 полностью закрыто движение из-за ДТП.
Как сообщили РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 18 июля, на 1591 километре автодороги М5-Урал.
Столкнулись два большегрузных автомобиля. В результате ДТП пострадало 2 человека.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Участок дороги временно закрыт. Объезд осуществляется через Миньяр.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
Челябинск, Виктор Елисеев
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