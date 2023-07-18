На Южном Урале любительница «тихой охоты» несколько часов плутала по лесу, но добычу не бросила

Жительница Челябинской области заблудилась, отправившись за грибами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в понедельник, 17 июля, в Карталинском районе.
Семейная пара выехала в Анненские леса за грибами. Муж остался у машины, а его 69-летняя супруга отправилась на «тихую охоту». Женщина старалась не терять из виду автомобиль, но так увлеклась, что и не заметила, как углубилась в лес. И хотя места для нее были знакомы, самостоятельно найти дорогу обратно пенсионерка не смогла.
К счастью, у женщины оказался с собой сотовый телефон. Позвонив на телефон экстренной службы, она рассказала, что заблудилась в Анненском заказнике и описала окружающую местность. Спасатели и сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории» смогли точно определить по описанию, где находится пенсионерка.
Обнаружили ее уже практически выбившейся из сил. К тому времени женщина проделала немалый путь по лесу, пытаясь найти дорогу, пишет телеграм-канал «Картновости», была напугана и взволнована. Но больше всего пришедших ей на помощь спасателей и лесников поразило, что пенсионерка, несмотря на стресс и усталость, так и не бросила свою добычу – большое ведро грибов.
Челябинск, Виктор Елисеев
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