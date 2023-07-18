Металлическая арматура пробила крышу крытого перехода у стройплощадки в Челябинске

Кусок металла рухнул со строящегося здания на переход в Челябинске.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 18 июля, в Калининском районе областного центра. Произошедшее попало на камеру уличного наблюдения.
По словам очевидцев, крупный кусок металлической арматуры упал с высоты, угодив в крышу «коридора безопасности», обустроенного рядом со стройплощадкой. Деталь с легкостью пробила деревянную крышу.
В момент происшествия в переходе находились люди. К счастью, никто не пострадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
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