Металлическая арматура пробила крышу крытого перехода у стройплощадки в Челябинске

Кусок металла рухнул со строящегося здания на переход в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 18 июля, в Калининском районе областного центра. Произошедшее попало на камеру уличного наблюдения.

По словам очевидцев, крупный кусок металлической арматуры упал с высоты, угодив в крышу «коридора безопасности», обустроенного рядом со стройплощадкой. Деталь с легкостью пробила деревянную крышу.

В момент происшествия в переходе находились люди. К счастью, никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»