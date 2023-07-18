В Антарктике «ожил» самый крупный айсберг на планете

Глыба льда площадью с два Петербурга начала дрейф в Антарктике.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), специалисты институтского Центра ледовой и гидрометеорологической информации наблюдают за ходом движения крупнейшего на планете айсберга А23а, где ранее располагалась советская сезонная научная база Дружная-1.

В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 километров в месяц. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды.

В Южном океане, согласно оценкам разных специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в течение года может присутствовать до 100 тысяч айсбергов. Ученые многих стран постоянно следят за их передвижением, так как они могут представлять потенциальную опасность для коммерческих и рыболовных судов, а также представляют научный интерес с точки зрения влияния на экологию.

Согласно номенклатуре Национального ледового центра США, айсберг А23а – крупнейший в мире. Его площадь составляет около 4 тысяч 170 квадратных километров, что более чем в 2 раза превышает площадь Санкт-Петербурга.

История этого гиганта началась 37 лет назад и непосредственно связана с историей Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

В сентябре 1986 года произошел откол внешнего края шельфового ледника Фильхнера. В месте откола образовались три гигантских айсберга, на одном из них располагалась сезонная база Дружная-1 Советской Антарктической Экспедиции, организацией которой занимался ААНИИ.

Доступные для того времени радиолокационные снимки ИСЗ «Космос-1500» еще в 1984 году показали, что выступ ледника состоит из трех ледяных блоков, отделенных от основной части шельфового ледника прослойками более тонкого льда. Двумя годами позже эти ледяные блоки были подтверждены на снимках ИСЗ «Метеор-2».

Образование новых айсбергов заметил Владимир Бессонов, океанолог, а тогда фотодешифраторщик Арктического и антарктического научно-исследовательского института, зимовавший на станции Молодежная. На снимках он отметил изменение очертаний выводной части ледника Фильхнера в координатах базы Дружная-1 и зафиксировал, что время образования айсберга произошло в период 19-26 июля 1986 года.

«На сезонной станции Дружная-1 часто работали геологи: проводились обширные исследования близлежащих к полуострову горных хребтов, осадочных пород, полезных ископаемых. Там оставалось значительное количество научного оборудования, которое хотелось сохранить. Рассчитав возможные координаты нахождения айсберга, мы передали их на ближайшее к месту дрейфа айсберга немецкое научно-исследовательское судно «Поларштерн» (Polarstern). В первый раз по причине плохой видимости с вертолета найти айсберг не удалось. Но 11 ноября 1986 года, при идеальных погодных условиях, пилоты смогли обнаружить айсберг буквально в 2,5 километрах от указанной нами точки. После получения подтверждения о полной сохранности базы и оборудования было принято решение изменить всю программу сезонной части 33-й Советской антарктической экспедиции. В начале февраля 1987 года дизель-электроход «Капитан Кондратьев» подошел к айсбергу. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института высадились на него и благополучно эвакуировали оборудование сезонной базы», – рассказал Владимир Бессонов.

Дальнейшее тщательное изучение спутниковой информации показало, что после взлома айсберги разворачивались на одном месте, а их незначительный дрейф подтверждал, что они частично находились на грунте. Позднее центральный из айсбергов сел на мель вблизи южной окраины подводной банки Беркнера, расположенной в южной части моря Уэдделла и севернее внешнего края шельфового ледника Фильхнера, тем самым фактически превратившись в ледяной остров на долгие десятилетия.

Будущее айсберга А23а зависит от многих факторов, отмечают исследователи: воздействие течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном итоге дни жизни айсберга сочтены, он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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