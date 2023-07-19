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Среда, 19 июля 2023, 06:56 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

19 июля ожидаются следующие события – Челябинск

19.06.2023, среда

  • 10:00 Челябинск – Компьютерные курсы «Мир новых возможностей»: занятия для пенсионеров по повышению компьютерной грамотности (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

  • 10:00 Челябинск – Акция «Открой Челябинск!»: кроссворды о Челябинске, краеведческие пазлы, по Челябинску с карандашами (раскраска) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)

  • 12:00, 13:00, 14:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка у монумента «Защитникам Отечества»)

  • 12:00 – 13:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

  • 12:00 – 15:00 Челябинск – День с поэтом: 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

  • 13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, рядом с летним театром)

  • 14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская: мастер-класс «Фетровая бабочка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

  • 15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, около главной сцены)

  • 15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

  • 15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

  • 19:00 Челябинск – Бесплатные мастер-классы по танцам (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

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