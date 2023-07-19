19 июля ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – Акция «Открой Челябинск!»: кроссворды о Челябинске, краеведческие пазлы, по Челябинску с карандашами (раскраска) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)