На ЧМК сменили генерального директора

Челябинский металлургический комбинат сообщил о назначении нового генерального директора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»), генеральным директором предприятия назначен Алексей Толстиков, ранее занимавший должность директора производственной службы компании.

На этом посту он сменил Анатолия Щетинина, который руководил комбинатом с 2016 года.

Алексей Толстиков окончил физико-металлургический факультет Южно-Уральского государственного университета по специальности «Металлургия черных металлов», а также Уральскую академию государственной службы по направлению «Менеджмент».

С 2001 по 2012 годы работал на различных должностях в кислородно-конвертерном цехе ОАО «ЧМК», прошел путь от разливщика стали до заместителя начальника цеха. С 2012 по 2016 годы – начальник кислородно-конвертерного цеха ОАО «ЧМК». В 2016 году назначен директором производственной службы ПАО «ЧМК».

Челябинск, Виктор Елисеев

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