В Челябинске усилили патрулирование водоемов после гибели двух человек

Челябинские спасатели увеличили число патрулей на водных объектах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на водоемах города сложилась напряженная обстановка.

Только за прошлую неделю на водных объектах Челябинска спасли шесть детей и одного взрослого, помощь спасателей потребовалась 68 отдыхающим. Увы, двух купавшихся в запрещенных для купания местах спасти не удалось.

Вчера, 18 июля, специалисты управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения областного центра совместно со спасателями Поисково-спасательной службы на водных объектах города провели рейд на карьерах «Изумрудный», «Голубой» и «Каменный».

Из-за пасмурной погоды купающихся было не так много, однако нашлись те, кто готов рисковать жизнью. Со всеми отдыхающими проведены профилактические беседы, им вручены памятки о безопасном поведении на водоемах.

В мэрии отметили, что дополнительные патрульные группы будут проводить ежедневные объезды мест, запрещенных для купания.

Челябинцам напоминают, что в городе функционируют 19 пляжей (впрочем, не на каждом из них разрешено купание). И призывают для отдыха на воде выбирать оборудованные места для купания, где дежурят матросы-спасатели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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