На Таганае нашли редкое насекомое, обычно не встречающееся в горах

На горный хребет под Златоустом залетел краснокнижный шмель.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике обнаружен редкий гость – степной шмель, вид, совсем не характерный для горнолесной местности.
Скорее всего, визитер залетел случайно из соседних, «ровных» регионов, – предполагают в парке.
Степной шмель занесен в Красную книгу России как вид, численность которого сокращается. Главной причиной являются распашка и выпас скота в степях. Все это разрушает гнезда этих насекомых в земле.
«Между прочим, шмелиный «дом» называется бомбидарием. И в нем есть свой трубач, он каждое утро выполняет одну и ту же задачу: громким гудением будит остальных обитателей», – рассказали специалисты национального парка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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