Магнитогорца оштрафовали за попытку продать медаль отца

Житель Магнитогорска заплатит штраф за незаконный сбыт медали.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Магнитогорске рассмотрено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте государственных наград.

Мужчина решил продать медаль умершего отца «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Таких наградных знаков было отчеканено порядка 11 миллионов. Несмотря на достаточную распространенность, медаль является подлинной государственной наградой СССР, и ее незаконный оборот запрещен уголовным законом.

При продаже медали на вокзале за 300 рублей мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд учел, что магнитогорец ранее не судим, вину признал, загладил причиненный преступлением вред, и оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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