В Челябинской области резко выросло число преступлений против личности

Прокуратура Челябинской области проанализировала состояние преступности в регионе по итогам первого полугодия 2023 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в январе-июне 2023 года на Южном Урале наблюдался рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, разбойных нападений и действий хулиганского характера. Число последних увеличилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Всего в первом полугодии 2023 года в Челябинской области зарегистрировано 30 тысяч 383 преступления или на 6,1% меньше, чем в январе-июне 2022 года.

Удельный вес преступлений в регионе составил 3 % от общего количества всех зарегистрированных преступлений в Российской Федерации (983 тысячи 674), где также отмечается снижение регистрации преступлений на 2 %.

На 0,9% возросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, на 11,5% увеличилось количество разбойных нападений, действий хулиганского характера – на 41,2%. Впрочем, в надзорном ведомстве считают, что увеличение регистрации этих категорий преступлений может объясняться, в том числе, положительными результатами работы оперативных служб и органов расследования.

Раскрываемость преступлений за 6 месяцев 2023 года увеличилась и составила 60,4% от общего количества зарегистрированных преступлений. Число нераскрытых преступлений снизилось на 15%.

В истекшем периоде 2023 года удалось добиться снижения количества общественно опасных деяний, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью на 15,4%, совершением убийств на19,8%, число краж и грабежей снизилось на 26,3% и 34,5% соответственно, угонов автотранспортных средств – на 8,2%, нарушений правил дорожного движения, повлекших смерть человека, – на 6%.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года на 6,3% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, отмечается снижение на 9% преступлений, совершенных в состоянии опьянения, на 14,6% уменьшилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах – на 19,1%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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