В Магнитогорске безумный пенсионер набросился на улице на женщину с детьми

Пожилой магнитогорец избил незнакомую женщину на глазах у ее детей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Герцена в Магнитогорске.
Женщина возвращалась домой с детьми. Когда они проходили мимо магазина, на нее неожиданно набросился мужчина.
Он повалил женщину на асфальт и принялся пинать по голове. На крики о помощи подоспел один из прохожих, который оттащил неадеквата от горожанки и держал того, пока не прибыл наряд Росгвардии.
Росгвардейцы установили личность буяна. Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», им оказался 65-летний магнитогорец. Почему он набросился на незнакомку, горожанин объяснить не смог. Патруль доставил южноуральца в отдел полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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