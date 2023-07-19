В Магнитогорске безумный пенсионер набросился на улице на женщину с детьми

Пожилой магнитогорец избил незнакомую женщину на глазах у ее детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Герцена в Магнитогорске.

Женщина возвращалась домой с детьми. Когда они проходили мимо магазина, на нее неожиданно набросился мужчина.

Он повалил женщину на асфальт и принялся пинать по голове. На крики о помощи подоспел один из прохожих, который оттащил неадеквата от горожанки и держал того, пока не прибыл наряд Росгвардии.

Росгвардейцы установили личность буяна. Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей», им оказался 65-летний магнитогорец. Почему он набросился на незнакомку, горожанин объяснить не смог. Патруль доставил южноуральца в отдел полиции «Ленинский» для дальнейшего разбирательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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