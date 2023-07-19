Бывшего губернатора Челябинской области признали банкротом

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский признан банкротом. Такое решение принял сегодня Арбитражный суд Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре прошлого года кредиторы и конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка выступили с требованием привлечь экс-губернатора и его сына Александра (признан банкротом) к субсидиарной ответственности в рамках банкротства компании. После этого суд наложил арест на имущество Дубровского-старшего на сумму почти в миллиард рублей.

А в феврале текущего года ПО «Монтажник» подало в суд иск о личном банкротстве самого бывшего губернатора. Сумма исковых требований превышает 37,2 млн рублей.

Суд признал иск о признании Дубровским банкротом и введении реструктуризации долгов обоснованным и удовлетворил его.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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