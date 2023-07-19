В Челябинске готовят премьеру фильма-сказки, снятого на Южном Урале

В Челябинске пройдет премьера фильма-сказки, основанного на мордовском фольклоре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», художественный фильм «Великая птица Иненармунь», в основу которого легли образы из мордовской мифологии, планируется представить зрителям на следующей неделе, 28 июля.

Съемки картины с участием артистов челябинского Камерного театра завершились в середине июня текущего года. Реализацию проекта взяло на себя АНО «Камера Анте».

Основная работа проходила в 90 километрах от Челябинска, в селе Варламово и на побережье реки Увельки.

Начинается фильм с приезда в глухую деревню двух братьев, размышляющих, как поступить с доставшимся им в наследство от бабушки домом. Неожиданно для себя они погружаются в мистическую атмосферу, питаемую образами Великой Птицы Иненармунь – создательницы мира, породившей трех сестер-богинь: хозяйку воды – Ведяву, хозяйку поля – Нороваву, хозяйку леса – Виряву.

Премьера фильма состоится 28 июля в киноцентре «Победа». Начало в 19:00, вход бесплатный.

Челябинск, Виктор Елисеев

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