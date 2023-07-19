Челябинец набросился на прохожего и повредил маршрутку

В Челябинске мужчина набросился на прохожего и разбил окно в маршрутке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Мужчина сначала привязался к молодому человеку, потребовав убрать электронную сигарету.

А потом ударил по окну стоящей на остановке маршрутке, разбил окно. Водитель автобуса подобное отношение к его машине не стерпел, догнал дебошира и прыгнул на него сверху. Несмотря на то, что маршруточник оказался в 2 раза крупнее обидчика, тот умудрился устоять на ногах. Завязалась драка.

Чем завершился инцидент, неизвестно.

Челябинск, Павел Зварзин

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