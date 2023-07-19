ФАС признала сговор при проведении конкурса на рекламу Челябинской области среди гастарбайтеров

Челябинские антимонопольщики признали сговор при проведении скандального конкурса на информационное освещение программы переселения в Челябинскую область.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, нарушения антимонопольного законодательства установлены в действиях Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области и ООО Издательский дом «Гранада Пресс».

«Антиконкурентное соглашение усматривается при проведении в 2021 году электронного конкурса на оказание услуг по информационному обеспечению реализации государственной программы Челябинской области «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом» через средства массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», – уточнили представители ведомства.

Напомним, скандальный конкурс прошел в конце 2021 года. Контракт получил издательский дом «Гранада Пресс». Согласно его условиям, за 12 дней медиахолдинг должен был подготовить 28 интервью с экспертами, 7 видеосюжетов, 28 информационно-аналитических статей, 10 инфографик, 210 новостей, 7 подкастов, провести не менее 12 онлайн-опросов, опубликовать не менее 40 постов в социальных сетях. Все это должно было быть ориентировано на русскоязычных жителей Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана.

В октябре 2022 года Челябинское УФАС возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В ходе расследования антимонопольщики установили, что заказчик и будущий победитель на протяжении нескольких месяцев взаимодействовали между собой еще до начала конкурса. Так, организации совместно разрабатывали механизм возможной реализации информационной кампании за рубежом, проводили работу по описанию объекта закупки, консультировались друг с другом по телефону и электронной почте. До сотрудников ООО Издательский дом «Гранада Пресс» доводилась информация об объеме лимитов бюджетных обязательств, выделенных для оплаты услуг, являющихся предметом по конкурсу.

«По предварительной информации, разработанная конкурсная документация была «заточена» под ООО ИД «Гранада пресс». Так, срок оказания услуг составлял 12 дней с даты заключения контракта. Такое условие могло исполнить только ООО ИД «Гранада Пресс», поскольку ему заранее было известно о потребности заказчика, о планировании и финансировании конкурса. Указанное позволило ему начать подготовку к торгам до их официального объявления», – заявили в октябре 2022 года в Челябинском УФАС.

Также были выявлены и другие доказательства, свидетельствующие о составлении конкурсной документации под конкретного участника и ограничении круга хозяйствующих субъектов, которые имели возможность принять участие в конкурсе.

Так, в государственной программе Челябинской области по оказанию содействия по переселению предусмотрена возможность ее информационного освещения как через средства массовой информации, так и с помощью Интернета (блогеры, иные сайты), информационного ресурса «Автоматизированная информационная система «Соотечественники». Однако в конкурсной документации заказчиком предусматривалось оказание услуг исключительно СМИ.

Кроме того, немотивированно, по мнению УФАС, устанавливалось минимальное количество журналистов – 10 человек, которые должны быть одновременно дизайнерами, фотографами или входить в видеогруппу. При этом их профессионализм оценивался только на основании трудовых книжек без подтверждения образования (например, копии диплома), не оценивалось качество портфолио, а только его наличие. Зато сведения о трудовых ресурсах, которые гарантировано будут задействованы при исполнении контракта, количестве сайтов, на которых будет размещаться информации, не нашли отражения в заключенном контракте, и заказчик их привлечение на стадии исполнения контракта не проверял.

Так же на этапе рассмотрения и оценки заявок сотруднику ООО ИД «Гранада пресс» сообщалась информация о количестве поступивших заявок на участие в конкурсе.

Наконец, закупка была объявлена в октябре 2021 года. При этом соответствующие средства на ее реализацию были выделены только в декабре того же года. Таким образом, конкурс был объявлен и проведен при отсутствии соответствующих лимитов, что является нарушением требований законодательства о контрактной системе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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